В Камышлинском районе 27 ноября в 14:30 на 1170,5 км автодороги М-5 «Урал», водитель автомобиля Renault с полуприцепом Rolfo – мужчина 1972 г.р., двигаясь со стороны г. Уфа в направлении г. Самара, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с большегрузом Renault, под управлением мужчины 1993 г.р.. От удара автомобиля Renault с полуприцепом Rolfo, развернуло на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречно движущимся большегрузом MAN, под управлением мужчины 1990 г.р. Пострадавший водитель большегруза MAN доставлен в медицинское учреждение.