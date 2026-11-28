В Минпросвещения рассказали, сколько продлятся новогодние каникулы у детей.

«Продолжительность зимних каникул для учащихся составит 11 дней, что на 1 день короче, чем в прошлом году. При этом суммарная продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается образовательными организациями с ориентиром на требования Роспотребнадзора, чтобы дети отдыхали достаточно и восстанавливали силы для успешного освоения образовательной программы», — пояснили ТАСС в министерстве.

Там подчеркнули, что школы самостоятельно устанавливают общую длительность каникулярных периодов на протяжении учебного года. Однако они должны соблюдать требования Роспотребнадзора. Подобная практика дает учащимся возможность полноценно отдохнуть и восстановить силы перед возобновлением занятий.

Зимние каникулы традиционно приходятся на период празднования Нового года. 11 дней, как и учащиеся, будут отдыхать в эти зимние праздники и взрослые. Согласно производственному календарю, выходные продлятся с 31 декабря по 11 января. Перед долгими праздниками отработать придется всего три дня: 28, 29 и 30 декабря, пишет 63.ру.