Российские работодатели увеличили предлагаемые зарплаты для новогодних аниматоров, при этом доход Снегурочек оказался выше заработка Дедов Морозов.

Разброс зарплат в вакансиях для Деда Мороза в России на текущий момент составляет от 92 тыс. до 200 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сервис hh.ru.

«Диапазон зарплат в вакансиях для Деда Мороза в конце ноября и декабре от 91,9 тыс. до 200 тыс. рублей. За месяц компании нарастили зарплатные предложения на 10%», – отметили в компании. Спрос на этих специалистов в ноябре вырос на 38% по сравнению с октябрем.

Предлагаемые зарплаты Снегурочек оказались выше и находятся в диапазоне от 100 тыс. до 240 тыс. рублей. Спрос на них за последний месяц увеличился на 50%.

В целом за неполный ноябрь российские работодатели искали почти 700 аниматоров на новогодние праздники. Медианная предлагаемая зарплата такого работника сейчас достигает 70 тыс. рублей, а максимальная начинается от 138 тыс. рублей.