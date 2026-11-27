В знак благодарности и любви к нашим самым близким людям наша команда проведёт матч с бело-голубыми в футболках с бирками новорожденного.

На нашивках будут указаны имена мам наших игроков, дата рождения, рост и вес при рождении.

Каждый болельщик, пришедший 29 ноября на стадион, сможет заказать такую же футболку текущего сезона — включая вратарские — в точках продажи атрибутики, указав свои данные.

Фирменная атрибутика будет представлена в магазинах у входа №3, в секторе С122, ВИП-зоне и зоне гостеприимства А402, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"