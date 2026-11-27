Накануне Дня матери три многодетные семьи Самары получили ключи от новых квартир. Юлия Васильева, Мария Князева и Александра Агапова переехали из аварийных домов в новостройку в Куйбышевском районе.



«Особенно приятно и символично накануне Дня матери вручить ключи от новых квартир этим прекрасным женщинам, чье призвание — любить и растить своих детей. Это долгожданное событие для семей и приятная часть моих обязанностей», — отметил глава Самары Иван Носков



Новые квартиры площадью 54,5, 66,2 и 58 кв. метров оборудованы сантехникой и плитами, в них выполнен косметический ремонт. Всего в 2026 году в Самаре из аварийного жилья расселяют 439 семей.

Фото: пресс-служба администрации Самары