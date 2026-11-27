В четверг, 26 ноября 2026 года, состоялось заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова.

В заседании участвовали представители системы социального партнерства – Федерации профсоюзов Самарской области, Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», органов исполнительной власти.

На заседании обсудили государственные меры поддержки по привлечению и закреплению молодых кадров на предприятиях региона. По словам министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольги Фурсовой, в настоящее время рынок труда в области остается стабильным, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,3%. Вместе с тем, сохраняется тенденция структурного дефицита кадров. В этих условиях молодежь является главным ценным трудовым ресурсом. «Ежегодно потребность экономики в кадрах закрывается выпускниками, это более 33 тысяч человек, из которых свыше 22 тысяч – выпускники средних профессиональных организаций», – сообщила министр.

В рамках национального проекта «Кадры» разрабатывается прогноз кадровой потребности, с учетом которого вырабатываются меры по привлечению и закреплению молодых специалистов на региональные предприятия. Данные кадрового прогноза отражают запросы экономики области, влияют на контрольные цифры приема в колледжи и вузы, задают вектор для школьной и молодежной профориентации.

В 2026 году свыше 75 тысяч школьников и студентов приняли участие в профориентационных мероприятиях службы занятости, среди которых министр выделила проект «Формула будущего». В рамках проекта проводятся круглые столы, встречи, где учащиеся и их родители могут пообщаться с работодателями, получить актуальную информацию о потребности в специалистах на рынке труда, побывать на предприятиях, которые заинтересованы в молодых кадрах.

В целом профтуры пользуются интересом школьников – только в этом году было организовано 115 выездов на предприятия, в которых приняли участие 39,5 тысяч учащихся 8-11 классов.

С прошлого года по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в каждом муниципалитете проводятся специализированные ярмарки вакансий для школьников. В 2026 году в ярмарках приняли участие 630 работодателей, почти 10 тысяч школьников из 88 образовательных организаций. Будущие выпускники знакомятся с работодателями, возможностями обучения, мерами поддержки, которые предлагают организации и предприятия их города или района.

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут получить первые трудовые навыки благодаря организации временного трудоустройства — это одна из практических форм профориентационной работы. Так, в 2026 году при содействии службы занятости было трудоустроено свыше 5,3 тысячи подростков. Также ребята устраиваются поработать на предприятия реального сектора экономики, при этом заработная плата им выплачивается из собственных средств работодателей. К концу года планируется заключить почти 1,5 тысячи таких трудовых договоров.

Ежегодно в рамках нацпроекта «Кадры» в регионе проводятся региональный и федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. В 2026 году в них приняли участие 12,8 тысяч молодых людей.

В 2026 году Самарской областью были проведены региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», в рамках которого соревновались представители таких профессий, как сварщик, специалист по эксплуатации БАС, механизатор, инспектор транспортной безопасности, технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения, машинист грузового и пассажирского вида движения.

В 2025 году в регионе стартовал проект «Карьерные точки» - молодежные биржи труда в помощь выпускникам. Сегодня они функционируют в Самаре, Тольятти, Сызрани, Отрадном, Пестравском районе. В 2027 году эта работа будет продолжена.

Для того, чтобы привлеченные молодые специалисты оставались работать на предприятиях, в регионе реализуется комплекс финансовых мер поддержки. Так, в текущем году в рамках регионального закона «О молодом специалисте в Самарской области» были оказаны меры поддержки 226 молодым специалистам на сумму 20 млн. рублей. Кроме того, молодежи, переселившейся для трудоустройства в Самарскую область, предоставляется финансовая выплата в размере 200 тыс. рублей. В текущем году финансовую поддержку получили 111 человек, трудоустроенные на предприятия региона.

Подводя итоги совещания, председатель областного Правительства поручил областному министерству труда, занятости и миграционной политики совместно с работодателями и профсоюзами подготовить предложения по дополнительным мерам для привлечения и закрепления молодежи на предприятиях Самарской области.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области