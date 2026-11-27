Делегация самарских производителей принимает участие в X Международном фестивале «Наш бренд», который проходит с 26 по 28 ноября в Уфе. Мероприятие организовано при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, объедининяет 140 компаний и около 60 фермерских хозяйств из 10 регионов России. На выставке представлен коллективный стенд проекта «Сделано в Самаре», который в сентябре собрал на волжской набережной более 100 предприятий малого и среднего бизнеса.



«Уфа и Самара — давние партнеры в торгово‑экономической и промышленной отрасли, у нас много общего, и участие в таких мероприятиях подтверждает наше партнерство и дружбу. Для самарских предпринимателей это возможность представить свою продукцию, найти новых партнеров, расширить географию поставок и, конечно, напрямую взаимодействовать с покупателями другого региона. Важно, что формируется устойчивый образ Самары и Самарской области как территории, где делают действительно качественные и востребованные продукты», – подчеркнула первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.



На стенде «Сделано в Самаре» представлена продукция пяти производителей: снэки бренда «Рузик» от компании «Основной продукт», авторские соусы по уникальным рецептам от мастерской вкусов «Двое&ко», натуральные растительные масла от самарского производителя «САВО», продукция сыроварни «Ремесленные сыры Заволжья», а также специи и приправы «2 Перца». Кроме того, гости фестиваля могут ознакомиться с мясными и рыбными деликатесами, натуральными молочными продуктами, сырами, хлебобулочными и кондитерскими изделиями, медом и другими товарами.



Помимо выставочной экспозиции, самарские производители примут участие в мероприятиях деловой программы фестиваля, посвященных актуальным вопросам маркетинга и продвижения продукции, экспортного потенциала и расширения рынков сбыта. В частности, это встречи с представителями торговых сетей в формате открытого диалога «Как попасть на прилавок», а также Торгово‑закупочная конференция «День поставщика».



«Для нас участие в фестивале «Наш бренд» — это не просто возможность показать продукцию широкой аудитории, но и важный шаг в укреплении доверия к самарскому качеству. Мы гордимся тем, что представляем город и регион на такой масштабной площадке, и видим в этом мероприятии реальный шанс найти новых партнеров и выйти на новые рынки», – отметил генеральный директор ООО «Основной продукт» Александр Пыжьянов.



Выставка-ярмарка «Сделано в Самаре» ежегодно проводится администрацией города Самары и Самарским бизнес-инкубатором и отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Нацпроект инициирован Президентом России Владимиром Путиным и призван обеспечить устойчивое экономическое развитие, основанное на конкуренции, предпринимательстве и частной инициативе.

Фото: пресс-служба администрации Самары