В Самарской области продолжается модернизация первичного звена. В возведенном модульном здании в селе Калинка полностью завершены строительные работы. Ввод объекта в эксплуатацию позволит значительно повысить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей, а также создать комфортные условия работы для медперсонала.

Теперь впереди поставка в медучреждение мебели и оборудования, а также получение лицензии на медицинскую деятельность. Кроме того, администрацией муниципального района продолжаются работы по благоустройству. После этого ФАП откроет свои двери для первых пациентов.

"Новый фельдшерско-акушерский пункт будет оборудован по современным стандартам. Уже сейчас поступает новое оборудование: аппарат ЭКГ, взрослые и детские весы, дефибрилляторы, гинекологическое кресло. Помещения оснащаются новой мебелью, установлены кондиционеры", - рассказал главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко.

К ФАПу прикреплено более 560 человек, из которых около 100 — пожилые жители. В настоящее время медицинская помощь оказывается в приспособленном помещении.

Обновление объектов здравоохранения в регионе проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

За два года за счет средств федерального и областного бюджетов в Волжском районе возведены 7 ФАПов и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО