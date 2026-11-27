В Перми состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В соревнованиях участвовали 272 спортсмена из всех 14 регионов округа.
Сборную Самарской области представляли 33 человека. Наши спортсмены завоевали 4 золотых, 1 серебряную и 7 бронзовых наград.
Арина Ви, 52 кг (СШОР №13 «Волгарь» г.о. Тольятти) - золото
Анна Мадьянова, 63 кг (СШОР №11 г.о. Самара)
Полина Ерькина, 70 кг (СШОР №11 г.о. Самара)
Екатерина Фадеева, 78+ кг (СШОР №11 г.о. Самара)
Кирилл Меркулов, 60 кг (МАУ Центр дзюдо «Мужество» г.о. Самара) - серебро
Ибрагим Хутиев, 55 кг (СШОР №18 г.о. Самара) - бронза
Альберт Мирзоян, 73 кг (ЦСКА Самара)
Сергей Догадин, 100 кг (СШОР №14 г.о Самара)
Полина Шалина, 48 кг (МАУ Центр дзюдо «Мужество» г.о. Самара)
Анастасия Мартьянова, 52 кг (ГАУ СШОР №2)
Мария Моисеева, 63 кг (СШОР №11 г.о.Самара)
Валерия Никола, 70 кг (ГАУ СШОР №1)
Поздравляем спортсменов и тренеров В.Г.Ви, А.А.Сараеву, С.М.Мордвинова, И.С.Хашиева, И.В.Паршикова, В.А.Субботину, А.А.Арычкова, А.И.Иванова.
Фото: минспорта СО