Телеведущий Николай Дроздов сломал ребра в попытке установить личный рекорд на велотренажере. Об этом «Известиям» 27 ноября рассказала его супруга Татьяна.

Она пояснила, что инцидент произошел еще в сентябре.

«Он много крутит велотренажер, даже пытается какой-то рекорд установить. Смотрит, сколько по времени, сколько проехал. Наверное, он долго крутил, и, может быть, когда слезал, оступился и упал», — отметила Татьяна.

После случившегося она вызвала скорую помощь, но прибывшие на место медики заявили, что у Дроздова ушиб. На следующее утро 88-летнему телеведущему стало хуже, и супруги договорились о госпитализации.

В подмосковной больнице Николай и Татьяна провели месяц. Сейчас телеведущий чувствует себя хорошо, он ездит на дачу и вернулся к тренировкам на реабилитационных тренажерах под присмотром врача.

Фото: magnific.com