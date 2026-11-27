«РКС-Самара» предупреждают самарцев о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Адреса возможных отключений воды.

1 декабря

В связи с подключением объекта капитального строительства с 09:00 до 18:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Победы, 12, 14, 16.

По адресу ул. Победы, 14 будет установлен бойлер.

В связи с подключением жилого дома к водопроводной линии диаметром 300 мм с 09:30 до 21:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ново-Садовая, 215, 215А, 215Б; пер. Парковый, 14, 18, 19; ул. Кольцевая, 25-137; ул. Академика Платонова, 35-75; ул. Академика Павлова, 1, 1А.

В связи с ремонтными работами на НСП №13/2 с 10:00 до 13:00 будет отключено ХВС по адресам: пр. Кирова, 301, 303, 307-315, 321, 367, 371, 375, 383; ул. Стара Загора, 128-140, 130, 166, 321.

2 декабря

В связи с работами по врезке диаметром 300 мм в диаметр 600 мм с 08:00 2 декабря до 24:00 2 декабря будет отключено ХВС по адресам: ул. Братьев Коростелевых, 131-229, 178-286; ул. Ленинская, 215, 217, 219, 272, 285, 301, 302, 310; ул. Арцыбушевская, 162, 204; ул. Полевая, 59, 71, 74; ул. Чкалова, 72; ул. Садовая, 281, 329, 331, 335, 337; пр. Ленина, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10, 10А, 12; ул. Ново-Садовая, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Первомайская, 30.

По адресам ул. Братьев Коростелевых, 194, 272 и ул. Ново-Садовая, 9А будут установлены бойлеры.

В связи с ремонтными работами на НСП №36А с 09:30 до 14:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Демократическая, 4, 6, 8, 12/120, 14, 14А, 16.

В связи с заменой ПУ с 10:00 до 12:30 будет осуществляться подача воды с пониженным давлением по адресу: пр. Металлургов, 23. Рекомендуем сделать запас воды.

3 декабря

В связи с заменой задвижки диаметром 300 мм с 09:00 до 18:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Дыбенко, 114, 116, 118, 118А, 120.

По адресу ул. Дыбенко, 114 будет установлен бойлер.

В связи с ремонтными работами на НСП №62 с 10:00 до 15:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Революционная, 142, 144, 148, 154, 156.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.