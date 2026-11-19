В Самаре стартует традиционная поощрительная акция от «РКС-Самара» «В Новый год – без старых долгов» для исполнителей коммунальных услуг – УК, ТСЖ, ЖСК.

На электронную почту потенциальных участников уже отправлена информация об акции. Для ресурсоснабжающей организации это традиционный способ поблагодарить всех надежных абонентов, которые заканчивают календарный год без долгов. Ведь своевременные и полные платежи населения и предприятий обеспечивают возможность подавать жителям чистую питьевую воду, выполнять инвестиционную программу, делать ремонты, очищать стоки.

Чтобы стать участником розыгрыша ценных призов, нужно выполнить условия акции. Они остаются практически неизменными: необходимо до 31 декабря 2026 года погасить все долги за водоснабжение и водоотведение перед «РКС-Самара» и внести авансовый платеж за декабрь, равный начислению ноября.

Все УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, вошедшие в образцовый список и оплатившие авансом услуги, смогут принять участие в розыгрыше подарочных сертификатов.

По итогам акции в феврале 2027 года будет составлен «Белый список», включающий в себя самых добросовестных и порядочных плательщиков, и «Чёрный список», куда войдут УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК с наибольшей суммой задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения. Данные списки будут опубликованы на официальном сайте «РКС-Самара».

Участвуйте в акции: вступать в новый год без долгов – это хорошая примета!

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»