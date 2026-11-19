Обвиняемая в мошенничестве предполагаемая подельница Екатерины Тарховой не признает свою вину. Такое заявление Таисия Киселева сделала в четверг, 19 ноября, во время заседания Самарского областного суда, пишет 63.ру.

«Ваша честь и уважаемые участники процесса. Я не признаю свою вину в полном объеме. Мне вменяют участие в тяжком преступлении. Однако все обвинение строится исключительно на словах подсудимой Екатерины Тарховой. Она, спасая себя от ответственности за убийство, мошенничество и кражу, оговаривает меня и членов моей семьи», — заявила Таисия Киселева.

После этого женщина начала оглашать показания. В том числе озвучила свою версию убийства супруга Важи Метревели.

Таисию Киселеву обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, после убийства Виктора и Натальи Тарховых она помогла внучке экс-мэра Самары продать иномарку. Как считает сторона обвинения, пожилая женщина по телефону представилась Натальей Тарховой и убедила покупателя, что именно она является собственником дорогого автомобиля.

Уголовное дело об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи рассматривает Самарский областной суд. О пропаже супругов стало известно в начале 2025 года. По версии следствия, их убили в конце декабря 2024-го — начале января 2025-го из корыстных побуждений, а затем избавились от останков. Тела до сих пор не найдены.

Главная обвиняемая — внучка супругов Екатерина Тархова. По версии следствия, ей помогали Светлана и Дмитрий Метревели, объявленные в международный розыск. На скамье подсудимых также находится Таисия Киселева, которую обвиняют в хищении имущества. Екатерина Тархова частично признала вину.