Следственный изолятор № 1 посетил генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Валерий Сергеевич Яковлев. Учреждение он посетил в сопровождении начальника УФСИН России по Самарской области Алексея Климова.

В ходе визита Валерию Сергеевичу показали, как изменился следственный изолятор за последние годы, рассказали о современных подходах к организации службы и обеспечению безопасности. В частности, продемонстрировали работу системы дистанционного надзора и новые технические средства, используемые сотрудниками учреждения.

С СИЗО-1 связаны первые годы службы Валерия Сергеевича в уголовно-исполнительной системе. В 1980 году он начал здесь свой профессиональный путь с должности инспектора группы кадров. За годы службы последовательно занимал должности оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного и заместителя начальника учреждения. В августе 1994 года был назначен начальником СИЗО-1 и руководил им до 1996 года.

В дальнейшем занимал должность заместителя начальника УИН УВД Самарской области по режиму и оперативной работе, а в 2002 году возглавил ГУИН Минюста России по Самарской области.

За прошедшие годы учреждение значительно изменилось, появились новые технические возможности, совершенствовались условия и методы несения службы. При этом неизменными остаются ответственность сотрудников, верность служебному долгу и традиции уголовно-исполнительной системы.

Опыт и знания ветеранов, их вклад в становление ведомства остаются важной частью его истории. Сохранение памяти о людях, которые руководили учреждениями и развивали службу, помогает молодому поколению сотрудников знать историю своего ведомства и продолжать заложенные предшественниками традиции.

ПФото: песс-служба УФСИН России по Самарской области