В Самаре успешно работает социальный проект для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, - школа для мам «Перезагрузка». Это своеобразный клуб, в котором с участницами работают разные специалисты: психологи, педагоги, специалисты по женскому здоровью. Проект стартовал в августе этого года при участии Фонда поддержки детей и работает на базе Кировского и Октябрьского подразделений «Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа».

Напомним, что в Самарской области семьям с детьми доступно 42 меры государственной поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Семья», реализуемого по поручению Президента Владимира Путина.

Мамы приходят в школу «Перезагрузка» вместе с детьми. Пока у женщин идут отдельные занятия - встречи с психологом, уроки кулинарии, прикладного творчества, физкультуры и йоги, их дети занимаются творчеством, поют, лепят, рисуют, играют вместе с социальными педагогами. Ребята не только интересно проводят досуг, но и учатся общаться друг с другом, постепенно социализируются. Школа открывает двери всего на час в неделю, но мамы называют его «волшебным»: исчезают стресс и напряжение, не нужно ежеминутно контролировать ситуацию и следить за ребёнком - он увлечён и находится в надёжных руках.

«Специалисты подстраиваются под график, даже несмотря на то, что у нас очень много мам, мы все подстраиваемся, и специалисты под наше время приезжают. Весело проводим время, и даже среди мам мы делимся опытом, между собой беседуем, берём друг у друга какие-то заметки для себя. В общем, всё здорово, нам всё очень нравится», — рассказывает Екатерина Тарасова, участница проекта «Перезагрузка». У её восьмилетнего сына аутизм, и далеко не всегда удаётся найти того, кто поможет с ребёнком и освободит её для личных дел. Инновационный социальный проект стал для неё спасением.

Кто-то из гостей хорошо рисует, кто-то вяжет, кто-то занимается фитнесом, а кто-то даже разбирается в тайнах чайных церемоний — мамы с радостью перевоплощаются в экспертов и проводят мастер-классы. Расписание занятий составляют на месяц вперёд, и их тематика не повторяется. Лилия Кадямова пришла на «Перезагрузку» как участница проекта, а теперь сама помогает таким же, как она, мамам «особенных» детей - ведёт школу макияжа. «Я сама очень люблю краситься, наряжаться и решила женщинам помочь, поделиться своим опытом, как можно за три минуты в нашем быстром режиме сделать макияж. Для нас это очень актуально, нам всё нужно делать быстро», - делится Лилия Кадямова.

С мамами работает психолог: групповые занятия, арт-терапия. Есть зона кухни, где мамочки готовят, проводят мастер-классы - делают пиццу, пироги, устраивают чайные церемонии. На встречу с участницами школы приезжала специалист по женскому здоровью: обсуждали возрастные периоды и их особенности, диспансеризацию, планирование беременности. Вопросов у участниц много.

«Мы видим, что появляется огонёк в глазах, улучшается настроение, они становятся более позитивными, наполненными ресурсами, которые позволяют им, находясь в особенных, трудных условиях, в ежедневной заботе и быту, становиться более жизнелюбивыми», - отмечает Ольга Абрамова, и.о. заместителя директора Кировского подразделения «КЦСОН Самарского округа».

Во время таких встреч часто зарождается крепкая дружба: женщины и вне школы начинают встречаться семьями, поддерживают и помогают друг другу, сообща решают общие проблемы.

«Об этом проекте я услышала летом, когда он только создавался, - рассказывает Екатерина Тарасова. - Я воспитываю восьмилетнего сына с аутизмом, в Центр социального обслуживания мы приходили на занятия к психологу и логопеду. А когда меня пригласили записаться в школу для мам ребятишек с ОВЗ, я, конечно, обрадовалась, потому что женщинам, воспитывающим ребёнка с инвалидностью и находящимся с ним круглые сутки, очень не хватает поддержки извне и самых простых человеческих радостей - общения, обучения чему-то новому. Здесь мы получаем помощь как от специалистов (психологов и педагогов), так и от других, более опытных мам. И домой возвращаемся окрылёнными - с новыми силами и положительными эмоциями. Любой маме нужен источник силы. Для нас такой точкой опоры стала школа «Перезагрузка». Наши встречи помогают не унывать и не опускать руки, и это здорово».

Школа для мам «Перезагрузка» пока есть только в Самаре, но в планах — расширить географию проекта. «Проект уже доказал свою высокую социальную эффективность. За неполных четыре месяца работы наша школа приняла 35 жительниц Самары. И в силу востребованности таких встреч в ближайшее время мы планируем открыть вторую группу», - подчёркивает Ольга Абрамова.

Обратиться в школу «Перезагрузка» можно по адресам в г. Самара: улица Свободы, 173, тел. 8(846) 250-04-78, Волжский проспект, 47, тел. 8(846) 242-27-62.

Фото: КЦСОН Самарского округа