По итогам II Национального рейтинга АКИТ РФ Самарская область вошла в пятерку лидеров страны и была отмечена в специальной наградой в номинации «Кластерная экосистема года».

Награда подтверждает: в регионе выстроена эффективная модель взаимодействия промышленности, науки и образования. Кластеры — это прямой путь к кооперации, когда заводы работают напрямую друг с другом, сокращая издержки и повышая маржинальность.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев отметил в своём канале MAX: «Такой формат помогает повысить кооперацию между отдельными предприятиями, работать на импортозамещение...».

Факты и цифры:

В регионе сейчас работает 14 промышленных кластеров, в этом году создали еще 4 кластера.

Совокупный оборот предприятий – участников кластеров вырос в 4,5 раза: с 200 млрд рублей в 2022 году до почти 900 млрд сегодня.

Налоговые отчисления участников кластеров увеличились более чем в 3 раза.

«Кластерный механизм позволяет предприятиям не тратиться на лишних посредников, а инвестировать освободившиеся средства в новое оборудование и робототехнику. Регион, в свою очередь, дает участникам кластеров дополнительные меры поддержки, включая сниженные процентные ставки по займам», — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Минпромторг Самарской области