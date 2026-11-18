Соревнования стартовали сегодня в спортивном комплексе «Олимп» Государственного училища олимпийского резерва.
Организатором мероприятия является общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная федерация спорта глухих» при поддержке министерства спорта Самарской области. На открытии участников приветствовал первый заместитель министра Алексей Черняев.
В мероприятии принимают участие 8 сборных команд: Самарская область, Воронежская область, Белгородская область, Новосибирская область, Дагестан, ЛНР, ДНР и Минская область Республики Беларусь.
Игры продлятся до 25 ноября.
Фото: Максим Калинкин / минспорта СО