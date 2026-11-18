21 ноября в Многофункциональном молодежном центре Самарской области (пр. Масленникова, 37) состоится городской форум семейного сообщества «Родные — любимые». Организатором мероприятия выступает местное отделение Движения Первых г.о. Самара. (0+)



Форум объединит детей и родителей, участников ждут творческие мастер-классы, тематические встречи, интерактивные площадки и возможности для совместного семейного досуга. Также на форуме организуют благотворительный сбор корма для бездомных животных и семейную библиотеку с возможностью книгообмена. Завершит программу «Семейный квартирник», на котором участники смогут представить творческие номера и поделиться своими талантами.



Принять участие в форуме могут все желающие. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6af444cb95add5f96d63667b. Тем, кто хочет выступить на «Семейном квартирнике», нужно дополнительно заполнить заявку: https://forms.yandex.ru/u/6af43c87974ab2c9bf9fa24f.

Фото: пресс-служба администрации Самары