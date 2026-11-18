В Самаре состоялась экскурсия в одно из отделений МАУ г.о. Самара «МФЦ». Директор учреждения Оксана Алексеева показала гостям, как организована работа центра, в том числе как устроена электронная очередь, как принимают документы, как строится маршрут заявителя от входа до готовой услуги.



«Всего самарцы могут получить у нас более 300 видов государственных и муниципальных услуг, и важно, чтобы об этих возможностях знал каждый житель. В этом плане председатели и активисты ТОС — наши надежные партнеры. Они находятся в постоянном контакте с людьми и знают, какие вопросы их волнуют: где-то это оформление документов для многодетной семьи, где-то — вопросы пожилых соседей, которым сложно разобраться с записью на прием. Мы же, со своей стороны, готовы оперативно отвечать на запросы, разъяснять порядок получения услуг, подсказывать, как избежать типичных ошибок при подаче документов. Уверена, знакомство с нашей работой изнутри станет основой для долгосрочного и полезного сотрудничества», – отметила директор МАУ г.о. Самара «МФЦ» Оксана Алексеева.



По итогам 10 месяцев 2026 года сеть многофункциональных центров Самары оказала более 1,2 млн государственных и муниципальных услуг более чем 750 тысячам заявителей. Среди самых востребованных — государственная регистрация права на недвижимое имущество и сделок с ним, регистрация учетной записи на портале Госуслуг, предоставление сведений из единого государственного реестра недвижимости, получение СНИЛС, печать результата полученной услуги на портале Госуслуг, регистрационный учет граждан РФ, миграционный учет и получение паспорта гражданина РФ.



В рамках встречи ее участники обсудили, как могут выстроить взаимодействие ТОС Самары и многофункциональный центр, чем стороны способны помочь друг другу в повседневной работе.



«Практическая ценность таких встреч очевидна: прямой контакт с руководством центра и понимание его структуры позволяют быстрее и точнее помогать жителям в решении их вопросов. Благодарим администрацию Самары за организацию встречи, а руководство МФЦ — за прием и готовность к сотрудничеству», – сказала председатель ТОС «Шипка» из Промышленного района Самары Наталья Медведева.



Отметим, для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг в Самарской области работает круглосуточный чат-бот МФЦ. С его помощью можно записаться в МФЦ, выбрав удобное время и отделение, проверить готовность документов, узнать статус заявления или отменить запись на прием. Чтобы начать пользоваться чат-ботом, перейдите по прямой ссылке

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Фото: пресс0служба администрации Самары