Лекции по социокультурной адаптации для иностранных студентов прошли в Поволжском государственном университете сервиса. Мероприятие организовано ГКУ СО «Дом дружбы народов» совместно с администрацией городского округа Тольятти. Материалы лекций рекомендованы Федеральным агентством по делам национальностей.

Самарская область последовательно развивает систему адаптации иностранных граждан: от правового просвещения до вовлечения в общественную и культурную жизнь. Эта работа выстраивается в соответствии с обновлённой Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации, утверждённой Президентом Владимиром Путиным. Среди целевых показателей документа - охват иностранных граждан мероприятиями по содействию их адаптации в России.

В тольяттинском вузе в лекциях приняли участие студенты из Испании, Мексики, Таджикистана, Узбекистана, Нигерии и др.

«Я очень благодарна за возможность посетить такие лекции, - говорит Обама Авомо Мария Тереса, студентка 1 курса из Экваториальной Гвинеи. - Приезд в Россию, в Тольятти, был для меня большим шагом, и я немного волновалась о том, как всё устроено. Но на курсах нам объяснили не только формальные правила, но и то, как важно чувствовать себя частью общества - через общение, уважение и открытость. Особенно ценно было узнать о местных традициях и о том, как вести себя в повседневной жизни. Это придаёт уверенности. Теперь я смотрю на учёбу и жизнь в России с большим интересом и спокойствием».

Сотрудники отдела этноконфессиональных отношений управления взаимодействия с общественностью администрации г. Тольятти и отдела по реализации государственной национальной политики ГКУ СО «Дом дружбы народов» представили материалы о России, государственных символах, нормах поведения, религии, реестре контролируемых лиц, а также о Тольятти.

По словам студентки из Мексики Серон Паласиос Нейма Гремиэлы, лекции помогли ей справиться с волнением, связанным с переездом, и лучше понять, как устроена жизнь в России: «Огромное спасибо организаторам! Для меня, как для иностранки, переезд в Тольятти был волнительным, но эти лекции действительно развеяли многие страхи. Чувствуется забота, и это помогает быстрее привыкнуть к новой жизни».

«Такие курсы - важный шаг к взаимопониманию. Они помогают иностранным студентам быстрее адаптироваться, узнать российские законы и традиции, избежать недопонимания и чувствовать себя увереннее. Участие самих студентов показывает их открытость и стремление к диалогу культур. Мы рады, что молодёжь из разных стран выбирает наш регион», - отметила Зульфия Ачилова, начальник отдела адаптации и социализации иностранных граждан ГКУ СО «Дом дружбы народов».

«Дом дружбы народов» предоставляет иностранным гражданам необходимую поддержку для уверенной адаптации в новой культурной среде. За консультацией можно обратиться по телефону 8(846) 997-12-27.

Фото: Дом дружбы народов Самарской области