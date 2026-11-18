За девять месяцев 2026 года представители юридической службы УФСИН России по Самарской области приняли участие в рассмотрении 322 судебных дел.

Одним из значимых направлений стала защита ведомства от исковых требований. Так, по 126 исковым заявлениям на общую сумму более 271,8 млн рублей судами были вынесены решения об отказе в удовлетворении требований к ФСИН России, УФСИН России по Самарской области и подведомственным учреждениям.

В то же время юридическая служба обеспечивала представление интересов ведомства в качестве истца. По 27 исковым заявлениям, поданным от имени ФСИН России, УФСИН и подведомственных учреждений, требования были удовлетворены на общую сумму более 1,1 млн рублей.

Отдельное внимание уделяется возмещению расходов уголовно-исполнительной системы. За 2025 год и текущий период 2026 года в суды направлено 14 исковых заявлений о взыскании затрат, связанных с проведением оперативно-разыскных мероприятий в отношении осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания в виде принудительных работ. Все заявленные требования удовлетворены в полном объеме, кроме того, задолженность добровольно погашается осужденными.

Еще одним важным направлением является защита имущественных интересов Российской Федерации. В 2024–2026 годах юридической службой проводилась работа по возврату в государственную собственность жилых помещений, которые отдельные пенсионеры УИС и граждане не передали государству после приобретения нового жилья с использованием средств социальной выплаты по жилищному сертификату. По результатам рассмотрения исков Самарским областным судом соответствующие сделки признаны ничтожными, а жилые помещения возвращены в собственность Российской Федерации.

Работа юридической службы направлена на обеспечение правовой защищенности ведомства, восстановление нарушенных имущественных прав и защиту законных интересов уголовно-исполнительной системы и Российской Федерации.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области