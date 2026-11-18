20 ноября 2026 года по всей Самарской области пройдёт Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Жители региона смогут получить квалифицированные консультации по вопросам социальных выплат, пенсий, льгот, защиты прав детей, жилищных, наследственных и трудовых отношений.

Консультации будут организованы на площадках Самарского регионального отделения «Ассоциации юристов России» и её партнёров — участников акции.

Особое внимание будет уделено вопросам социальной защиты граждан. За правовой помощью смогут обратиться участники специальной военной операции и члены их семей, люди с инвалидностью, пожилые граждане, многодетные семьи, родители и опекуны.

В числе основных тем консультаций — оформление социальных выплат и льгот, назначение и перерасчёт пенсий, реализация предусмотренных законодательством гарантий для участников СВО и их семей, защита прав несовершеннолетних, разрешение жилищных и наследственных вопросов, а также защита трудовых прав.

Партнёрами акции выступят местные отделения «Ассоциации юристов России» в муниципальных образованиях Самарской области, аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Государственное юридическое бюро по Самарской области, представители адвокатского сообщества и юридические клиники при вузах региона.

Возможность получения консультации по конкретному вопросу зависит от компетенции специалистов выбранного пункта приёма. Пункты оказания бесплатной юридической помощи будут работать по всей Самарской области. Очный приём осуществляется по предварительной записи.

Жителям региона рекомендуется заранее выбрать удобный пункт, связаться с ним по указанному телефону и согласовать время консультации.

Пункты оказания бесплатной юридической помощи на территории Самарской области 20 ноября 2026 года:

Центр оказания бесплатной юридической помощи Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России»

г. Самара, ул. Мичурина, д. 48

Тел. +7 (846) 225-32-50, +79371702151

Центр бесплатной юридической помощи на базе Коллегии адвокатов № 44

г. Самара, ул. Мичурина, 15А

Тел. +7 (846) 241-06-29.

Приемная адвокатов Дьяченко

г. Самара, ул. Никитинская, д. 30, офис 13

Тел. +79397597455

Приемная адвоката Ивановой Т.Д.

г. Самара, ул. Ново-садовая, д. 106, Бизнес-центр «ЗИМ», этаж 4А, офис 16.

Тел. +79608235571

Юридическая компания «Статус права»

г. Самара, Волжский проспект, д.29, офис 113

Тел. +79270135617, +79272103011

Адвокатский кабинет Самойловой Т.В.

г. Самара, ул. Стара Загора, 160​

Тел. +79178183555

Правовое агентство «РЕФАБУЛА»

г. Самара, ул. Дачная, д. 24, 2 этаж, офис 202

Тел. 8 800-555-09-48

Юридический бутик Аристократ+

г. Самара, ул. Ленинская, дом 168, 2 этаж, офис 231А

Тел. +79270020777, +79270282224

Юридическая компания «Бобылев и партнеры»

г. Самара, ул. Ново-Вокзальный тупик, д. 21/36, офис 402

Тел. +79397555592

Юридическое агентство Советник +

г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Тополиная 25 А, 3 этаж, офис 309

Тел. +79277728528

Центр бесплатной юридической помощи на базе Самарского государственного экономического университета

г. Самара, ул. Советской Армии, д.141

Тел. 8 (846) 933-88-21

Центр бесплатной юридической помощи на базе Самарского филиала Московского городского педагогического университета

г. Самара, ул. Стара Загора, д. 76

Тел.+7 (846) 989-14-20

Центр бесплатной юридической помощи на базе Института права Тольяттинского государственного университета

г. Тольятти, ул. Ушакова, д. 57, каб.101 (корпус Э)

Тел. +79027411914

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в городском округе Кинель Самарской области

Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, д. 42 "А"

Тел. 8 (84663) 2-18-80

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в городском округе Октябрьск Самарской области

Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д. 31

Тел. +79376647893

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в городском округе Отрадный Самарской области

Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленина, д. 4

Тел. +79027489035

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в городском округе Похвистнево Самарской области

Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, д. 16

Тел. 8 (84656) 2-34-66, 8 (84656) 2-26-99

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в городском округе Сызрань Самарской области

Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д.31

Тел. +79278987979

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в городском округе Тольятти Самарской области

Тел. 8 (8482) 73-72-60

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в городском округе Чапаевск Самарской области

Самарская область, г. Чапаевск, ул. Комсомольская, д.17

Тел. 8 (846-39) 2-13-52

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в муниципальном районе Елховский Самарской области

Самарская область, с. Елховка, ул. Советская, д. 2

Тел. 8 (84658) 3-38-53

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в муниципальном районе Кинельский Самарской области

Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, д. 36

Тел. 8 (84663) 2-16-46

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в муниципальном районе Клявлинский Самарской области

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, пр-кт Ленина, д. 9

Тел. 8 (84653) 2-11-78

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в муниципальном районе Красноярский Самарской области

Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 105

Тел. 8 (84657) 2-08-70

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в муниципальном районе Нефтегорский Самарской области

Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Ленина, д. 2

Тел. 8 (84670) 2-13-09

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в муниципальном районе Пестравский Самарской области

Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 84

Тел. 8 (84674) 2-24-78

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в муниципальном районе Сергиевский Самарской области

Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Г. Михайловского, д. 22

Тел. 8 (84655) 2-10-03

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в муниципальном районе Ставропольский Самарской области

Самарская область, г. Тольятти ул. Революционная 53, оф. 304

Тел. 8 (8482) 35-35-09

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в муниципальном районе Сызранский Самарской области

Самарская область, г. Сызрань, ул. Бабушкина, д. 8, оф. 105

Тел. +79277344543

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в муниципальном районе Шигонский Самарской области

Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д. 31

Тел. +79372059977

Структурные подразделения ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области»:

- г. Самара, ул. Революционная, д. 145а, тел. 8 (846) 250-03-04;

- г. Жигулевск, ул. Пушкина, д. 3, тел. 8 (84862) 2-47-37;

- г. Отрадный, ул. Комсомольская, д. 3, тел. 8 (84661) 2-44-83;

- г. Тольятти, б-р Космонавтов, д. 4, тел. 8 (8482) 76-22-36;

- г. Тольятти, ул. Громовой, д. 42, тел. 8 (8482) 24-52-32;

- г. Новокуйбышевск, Библиотечный пр-д, д. 1, тел. 8 (84635) 6-90-44;

- г. Сызрань, ул. К. Маркса, д. 19, тел 8(84643) 7-30-33;

- г. Похвистнево, ул. Гагарина, д. 29, тел. 8 (84656) 2-10-45;

- с. Богатое, ул. Строителей, д. 69, тел. 8 (84666) 2-11-89;

- с. Б.Глушица, ул. Советская, д. 62а, тел. 8 (84673) 2-27-39;

- с. Хворостянка, ул. Самрокова, д. 56, тел. 8 (84677) 9-11-00;

- п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, д. 25, тел. 8 (84676) 2-43-95;

- с. Сергиевск, ул. Краснова, д. 40, тел. 8 (84655) 2-13-08.

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области

г. Самара, ул. Маяковского, д. 20

Тел. 8 (846) 337-29-03

Юридическая клиника юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева

г. Самара, ул. Ак. Павлова, д. 1, корпус юридического факультета, 1 этаж, ауд. 110.

Тел. 8 (846) 337-99-67

Юридическая клиника Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН)

г. Самара, ул. Рыльская 24 «В», каб. 105 (административный корпус Самарского юридического института ФСИН России)

Тел. 8 (846) 205-67-30, 205-67-31, 205-67-32, 973-54-18