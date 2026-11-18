Представители общественности совместно с представителями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проверили качество отремонтированной по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» дорогу «Самара — Оренбург» — Лопатино и оценили ее безопасность.

В текущем году были отремонтированы два участка дорог на въездах в село Лопатино Волжского района: «Самара — Большая Черниговка» — Лопатино (протяжённостью 2,5 км) и «Самара — Оренбург» — Лопатино (протяжённостью 3,8 км). Эти дороги важны для почти 3 тысяч человек: они связывают Лопатино и соседние населённые пункты — НПС «Дружба», посёлок Новолопатинский и СНТ «Василёк» — с областным центром, региональной трассой на Оренбург и федеральной магистралью Р-229. Помимо обновления дорожного покрытия в рамках проведения работ проведено устройство элементов безопасности дорожного движения.

«На дороге установлено барьерное ограждение протяжённостью более 900 метров и устройство горизонтальной дорожной разметки на протяжении 19 тысяч погонных метров», — пояснил представитель подрядной организации Рамис Муртазин.

Особое внимание уделено пешеходной инфраструктуре. «Выполнены работы по устройству тротуара, оборудованы пешеходные зоны пешеходными переходами и остановками общественного транспорта. Устроены искусственные дорожные неровности перед пешеходными переходами, чтобы водители целенаправленно снижали скорость», — рассказал консультант управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Кирилл Устинов.

Местные жители оценили выполненные работы. «Дорогу привели в нормативное состояние, теперь стало комфортно добираться до работы и до дома», — отметил житель Лопатино Артём Гараев.

Повышение безопасности на дорогах — одна из ключевых задач национального проекта. В 2026 году в рамках ремонта и капитального ремонта региональных участков дорог обустроено 12,5 тысяч погонных метров тротуаров и 6,8 тысяч погонных метров уличного освещения. установлено 4,6 тысяч новых дорожных знаков, более 38 тысяч погонных метров барьерных и 5 тысяч погонных метров пешеходных ограждений.

Фото: минтранс СО