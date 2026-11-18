Оптимальным временем для замены летних шин на зимние является период, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении нескольких дней держится ниже отметки +5°С.



Передвигаться на зимней резине необходимо в течение всего холодного сезона — ориентироваться при этом следует не на календарные месяцы, соответствующие определенному времени года, а на среднесуточные температурные показатели.



Главным сигналом для водителя служит среднесуточная температура воздуха. Как только на протяжении нескольких дней она устанавливается на отметке +5°С, продолжая снижаться, стоит принять решение о замене резины на зимнюю.



В ведомстве добавили, что безопасность в межсезонье складывается из разумного выбора безопасного скоростного режима, достаточной дистанции и непрерывного контроля за дорогой, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО