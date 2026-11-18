Глава ведомства познакомилась с главными творческими точками на карте муниципалитета. Программа визита началась с обзорной экскурсии по районному дому культуры с. Сергиевск. Здание, где кипит культурная жизнь всего района, было капитально отремонтировано в 2021 году за счет нацпроекта «Культура».

На базе Дома культуры работает 21 творческий коллектив, 3 из которых имеют звание «Народный самодеятельный коллектив» - хор русской песни имени Виктора Чернышева, фольклорный ансамбль «Вольница», танцевальный коллектив «Сергиевский сувенир». Творческие коллективы района неоднократно становились лауреатами фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».

Особое внимание министр уделила Сергиевской детской школе искусств. Капитальный ремонт здесь завершился в 2022 году, а в 2025 благодаря участию ДШИ в региональной программе Самарской области «Культурные люди», на базе актового зала школы было создано современное концертное пространство «Детская филармония» и приобретены музыкальные инструменты.

"Обновленные залы, современная техника и музыкальные инструменты – это прежде всего возможности. Главная ценность Сергиевска — это люди, которые умело использует эти возможности— подчеркнула Екатерина Матвеева. — Здесь живут замечательные, по-настоящему увлеченные своим делом творческие люди и педагоги, которые день за днем передают свой огромный опыт новому поколению. Именно благодаря их самоотдаче в районе зажигаются новые звездочки, а дети с горящими глазами идут в искусство. Наша задача — создавать для таких наставников и их воспитанников самые комфортные условия".

Визит продолжился в модельных библиотеках "Центр семейного чтения" МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека". Пространства, созданные в 2019 году, сегодня являются настоящими интеллектуальными центрами притяжения для жителей всех возрастов.

Финальной точкой маршрута стал Сергиевский историко-краеведческий музей. В 2023 году учреждение получило федеральную субсидию на техническое оснащение. Высокий уровень работы коллектива получил признание на федеральном уровне: в 2026 году музей стал лауреатом Премии Министерства культуры России. Он был награжден за вклад в развитие программы "Пушкинская карта" в номинации "Лучший муниципальный музей".

Фото: минкульт СО