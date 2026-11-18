В рамках реализации Стратегии развития туризма в регионе министерством туризма Самарской области организованы специальные презентационные зоны – «островки туризма», посвященные туристическому потенциалу региона.
Новые «островки туризма» теперь расположены на трех площадках:
Стадион «Солидарность Самара Арена».
Спортивно-концертный комплекс «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».
Информационный центр национального парка «Самарская Лука» в селе Ширяево.
В специальных презентационных зонах можно ознакомиться с разнообразием туристических возможностей региона: от экологических маршрутов до гастрономических особенностей и знаковых культурных достопримечательностей.
Фото: министерство туризма Самарской области