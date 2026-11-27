Сотрудники Куйбышевской железной дороги нашли и вернули более 5 тыс. оставленных пассажирами предметов в поездах дальнего следования в январе-октябре 2026 года.
Путешественники чаще всего забывают документы и гаджеты, одежду и аксессуары.
Что делать, если вещь осталась в поезде:
- заполнить электронную заявку на сайте РЖД
- указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре цифры номера документа, по которому был куплен билет
- составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены
- ожидать информацию о результатах поиска
Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки, сообщает пресс-служба КбшЖД.