Сотрудники Куйбышевской железной дороги нашли и вернули более 5 тыс. оставленных пассажирами предметов в поездах дальнего следования в январе-октябре 2026 года.

Путешественники чаще всего забывают документы и гаджеты, одежду и аксессуары.

Что делать, если вещь осталась в поезде:

- заполнить электронную заявку на сайте РЖД

- указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре цифры номера документа, по которому был куплен билет

- составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены

- ожидать информацию о результатах поиска

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки, сообщает пресс-служба КбшЖД.