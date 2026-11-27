Многодетным родителям в Вологде, в чьей семье от истощения скончалась пятилетняя девочка, а ее старший брат попал в реанимацию, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Это следует из санкции статьи Уголовного кодекса РФ, по которой расследуется одно из дел, пишет РГ.

О резонансной истории на федеральном уровне стало известно накануне. Семья, в которой воспитывались 12 детей (11 из них несовершеннолетние), потеряла одного ребенка: девочка пяти лет скончалась дома от истощения, ее семилетний брат был госпитализирован также в истощенном состоянии - сейчас он проходит лечение.

Как выяснилось, семья состояла на профилактическом учете, однако в органах должных мер не приняли, чтобы защитить малолетних, отмечали в Следственном комитете РФ. Кроме того, сама мать на допросе рассказала, что рассчитывала откормить девочку кашей, поэтому не обращалась за медицинской помощью, а отец отказывался от бесплатных продуктовых наборов, ссылаясь на свой достаток.

Ситуация обернулась трагедией, после которой родителей погибшей девочки задержали, а детей практически в полном составе забрали в больницу, чтобы проверить их состояние. В итоге выяснилось, что состояние несовершеннолетних стабильное, но семилетний мальчик попал в реанимацию.

СК РФ возбудил два уголовных дела - по статье об убийстве и по статье о халатности. В региональном следственном управлении СК уточняли, что первое уголовное дело заведено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ - это "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Согласно этому пункту, максимально наказание - пожизненное лишение свободы.

Обвинение родителям еще не предъявляли.