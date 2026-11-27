Ленинский районный суд г. Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении участника организованной преступной группы. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере).

В суде установлено, что в период с 2016 по 2019 год он и иные участники организовали деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом инвестирования в страховой бизнес и получения высоких процентов.

Преступная группа действовала по принципу «финансовой пирамиды», выплаты инвесторам производились за счёт поступления средств от новых участников.

В результате 25 гражданам причинён ущерб на сумму более 38 млн рублей.

Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении других участников преступной группы выделено в отдельное производство.