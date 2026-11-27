Выпускные вечера в российских школах в 2027 году рекомендуется провести 26 или 27 июня. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«В 2026/27 учебном году выпускные вечера в российских школах планируется провести 26 или 27 июня. Соответствующие рекомендации министерство просвещения РФ направило во все субъекты страны», — написало ведомство в Telegram-канале.

Ведомство рекомендовало включить в программу торжественных мероприятий церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна России, чествование многодетных и многопоколенных семей. Также предлагается организовать выступления родителей выпускников, в том числе обладателей государственных наград, и участников специальной военной операции (СВО), передает 360.ru.

Особое внимание при организации выпускных необходимо уделить обеспечению безопасности школьников в связи с рисками вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через социальные сети. Кроме того, образовательным учреждениям рекомендовано обеспечить доступность помещений для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

«Выпускной вечер — это важное событие для всех учеников: в этот день важно поблагодарить свою семью, учителей и одноклассников за поддержку, знания и опыт. Пусть в этот день нас объединяют ценности нашей страны», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.