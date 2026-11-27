С наступлением первых морозов организаторы начали готовить трассу на тольяттинском полигоне в Сосновке. Традиционные ледовые соревнования пройдут 23 января 2027 года.

Гонка состоится в 29-й раз. Последние годы у поклонников автоспорта со всей России есть возможность следить за заездами в прямом эфире. Почти не меняются автомобили – это спортивные LADA Vesta Sport и LADA Iskra Sport, которые именно к Гонке Чемпионов готовят в течение всей осени.

О подготовке трассы следует сказать чуть подробнее. Дело в том, что этот участок полигона не используется в остальное время года – его задействуют исключительно для ледовых заездов. И чтобы всё прошло гладко, рабочие кропотливо наращивают снежные брустверы и поддерживают лёд в состоянии, пригодном для использования спортивных автомобильных шипов. Погода, кстати, чаще осложняет эту работу, чем содействует, так что неудивительно, что подготовкой к гонке занимаются уже сейчас.

Состав участников объявят позднее. Напомним, что в 2026 году свою четвёртую победу на синхронной ледовой трассе в Сосновке одержал мастер-международник из Тольятти Дмитрий Брагин, пишет СитиТрафик.