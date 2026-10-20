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АвтоВАЗ прокомментировал сокращение дилеров Lada в Москве

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АвтоВАЗ прокомментировал сокращение дилеров Lada в Москве

Дилерская сеть Lada в Москве проходит реструктуризацию и обновление. Об этом в пресс-службе АвтоВАЗа сообщили «Известиям» 20 октября, комментируя сообщения в Сети о сокращении числа сбытовой сети марки в столице.

«В дополнение к существующим дилерам уже подписаны протоколы о сотрудничестве с двумя новыми партнерами. Также свою заинтересованность выразило еще несколько компаний. Мы продолжим информировать вас по мере открытия новых центров», — заявили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Накануне портал «Дром» сообщил, что количество дилерских центров Lada в Москве резко сократилось: к середине октября 2026 года их осталось шесть, хотя прежде количество точек продаж превышало 15 единиц.

Число дилеров сократилось по разным причинам. Как отмечалось в заметке, два автосалона сети «АвтоГермес» попали под программу комплексной застройки городских территорий. Кроме того, по информации ресурса, сеть «Техинком» находится в процессе банкротства, а дилерский центр «Техресурс» несколько месяцев назад переключился на работу с другими брендами.

Теги: Автоваз

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