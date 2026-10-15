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АвтоВАЗ начал выпуск обновленной Lada Niva Bronto

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АвтоВАЗ начал выпуск обновленной Lada Niva Bronto

На АвтоВАЗе стартовало производство обновленного внедорожника Lada Niva Bronto. Об этом пресс-служба компании сообщила «Известиям» 15 октября. Модернизация модели последовала за улучшением Niva Legend летом этого года. Цены и комплектации будут раскрыты на старте продаж.

Lada Niva Bronto отличается повышенной проходимостью за счет применения увеличенных шин с развитыми грунтозацепами (покрышки 235/75 R15 с внешним диаметром 29 дюймов). Усилена передняя подвеска и задний мост. На каждой оси установлен самоблокирующийся межколесный дифференциал, а передаточное число главной пары составляет 4.1.

Кроме того, у обновленного внедорожника бампер, решетка радиатора, обвес арок и порогов выполнены в оригинальном дизайне. Также усилена защита силового агрегата и раздаточной коробки.

Теги: Автоваз

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