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АвтоВАЗ рассказал, какая модель первой получит новые двигатели Lada

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АвтоВАЗ рассказал, какая модель первой получит новые двигатели Lada

В компании АвтоВАЗ рассказали «Российской газете» о том, что первой моделью, которая получит новые двигатели, станет Lada Azimut.

«Первой моделью, которая получит новые двигатели, станет Lada Azimut. Старт производства намечен на сентябрь», — отметили в пресс-службе российской компании.

Напомним, речь идет о моторах 1,6 литра (120 л.с., 154 Нм) и 1,8 литра (135 л.с., 154 Нм). Планируется, что в дальнейшем эти двигатели получат также Lada Granta и Lada Vesta.

Оба силовых агрегата получили 37 новых и модернизированных деталей, но сохранили «безвтычную» компоновку. В поршнях предусмотрены проточки под полный ход клапана, что исключает контакт клапана и поршня в случае аварийной ситуации.

Продажи Lada Azimut должны начаться до конца года. Ранее АвтоВАЗ рассказал, что до конца 2026 года выпустит несколько тысяч товарных кроссоверов. Производственный план модели на 2027 год составляет 20 тысяч автомобилей.

Теги: Автоваз

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