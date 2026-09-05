В Самаре пройдет финал турнира «Высший класс!»

13 сентября на территории спортивного комплекса «Локомотив» состоится третий региональный (финальный) этап соревнований «Высший класс!» среди родительских команд образовательных организаций Самарской области.
За звания призеров соревнований будут сражаться самые спортивные мамы и папы - родители школьников со всего региона. В финальной части соревнований принимают участие команды-победительницы второго (зонального) этапа.
Участники соревнуются в футболе 5х5, баскетболе 3х3, волейболе 6х6 и чир спорте.
Проведение массовых физкультурных соревнований способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы «Спорт России».
Фото: минспорта СО