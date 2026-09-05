"Крылья Советов" сыграли вничью с лидером чемпионата "Краснодаром" – 2:2

В седьмом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали лидера чемпионата – "Краснодар".

На 3 и 17 минутах матча отличились гости – авторами голов стали Джон Кордоба и Батчи – 0:2.

На 55 минуте встречи вышедший на замену в перерыве матча Амар Рахманович с передачи Ивана Олейникова поразил ворота "Краснодара" – 1:2.

На 79 минуте встречи сработала та же связка игроков – с передачи Ивана Олейникова Амар Рахманович сравнял счет встречи – 2:2.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московскую "Родину". Матч 8-го тура Альфа-Банк РПЛ состоится в пятницу, 11 сентября, в 19:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".