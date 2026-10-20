В Тольятти осужден мужчина, севший за руль автомобиля своей матери в состоянии наркотического опьянения

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования).

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что мужчина, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования с лишением права управления до 2030 года, должных выводов для себя не сделал. Находясь в состоянии наркотического опьянения, он сел за руль автомобиля, принадлежащего его матери, и передвигался по улицам города Тольятти.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

В соответствии со ст. 104.1 УК РФ автомобиль конфискован как средство совершения преступления.

Приговор в законную силу не вступил.