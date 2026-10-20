Сумоисты региона стали призерами всероссийских соревнований

В Казани завершились всероссийские соревнования по сумо «Кубок Ак Барса» среди юношей и девушек до 19 лет и Кубок России среди мужчин и женщин.
Кубок России:
Артём Пуляшкин, 100 кг
Ксения Бурова, 80+ кг
«Кубок Ак Барса»:
Григорий Давыдов, 60 кг - бронза
Иван Андреев, 100 кг - золото
Денис Стеганцев, 100+ кг
Ксения Бурова, 75+ кг
Софья Левина, 75+ кг - серебро
Григорий Давыдов, 60 кг - бронза
Иван Андреев, абсолютная весовая категория - золото
Денис Стеганцев, абс - бронзаолютная весовая категория - серебро
Ксения Бурова, абсолютная весовая категория - бронза
Сборная Самарской области, общекомандный зачет - бронза
Фото: минспорта СО