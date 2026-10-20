Сумоисты региона стали призерами всероссийских соревнований

В Казани завершились всероссийские соревнования по сумо «Кубок Ак Барса» среди юношей и девушек до 19 лет и Кубок России среди мужчин и женщин.

Кубок России:

Артём Пуляшкин, 100 кг

Ксения Бурова, 80+ кг

«Кубок Ак Барса»:

Григорий Давыдов, 60 кг - бронза

Иван Андреев, 100 кг - золото

Денис Стеганцев, 100+ кг

Ксения Бурова, 75+ кг

Софья Левина, 75+ кг - серебро

Григорий Давыдов, 60 кг - бронза

Иван Андреев, абсолютная весовая категория - золото

Денис Стеганцев, абс - бронзаолютная весовая категория - серебро

Ксения Бурова, абсолютная весовая категория - бронза

Сборная Самарской области, общекомандный зачет - бронза

Фото: минспорта СО