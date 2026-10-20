В Самаре прошел  XVI слет студенческих отрядов ПФО

С 16 по 18 октября в Самаре состоялся XVI слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа, собравший около 400 лучших представителей студенческих отрядов из 14 регионов. Программа слета включала разнообразные интерактивные площадки, конкурсы профессионального мастерства, фестиваль смеха и ряд тематических совещаний.

«В Самарской Областной Думе состоялся круглый стол руководителей региональных отделений студенческих отрядов с участием приглашенных экспертов. Главный вектор работы студенческих отрядов - дать студентам и подросткам возможность заработать и помочь им состояться как востребованным специалистам в будущем. На круглом столе мы разобрали лучшие практики, такие как, например, межрегиональные трудовые проекты «Алабуга», также проанализировали лучшие практики медицинского направления, которые точно будем масштабировать на территории Приволжья. Полномочное представительство Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе ежегодно оказывает активную поддержку движению студенческих отрядов, формируя кадровый потенциал для наших предприятий», - прокомментировал Дмитрий Соловьев, начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полпредства Президента Российской Федерации в ПФО.

Студенческие отряды Приволжского федерального округа насчитывают более 56 тысяч участников во всех 14 регионах округа. На протяжении 10 лет студенческие отряды Приволжья несут звание лучшего округа России. В этом году на территории ПФО было реализовано 17 трудовых проектов Международного, регионального и межрегионального уровней.

Среди них: Международный медицинский трудовой проект «Парма» (Пермский край), который в этом году объединил 321 человека из разных уголков нашей страны, в том числе представителей студенческих отрядов Кыргызстана; межрегиональные трудовые проекты производственного и строительного направлений «Алабуга Строй» и «Алабуга Композит», которые объединили на территории Республики Татарстан 2588 человек; Всероссийский производственный трудовой проект «КАМАЗ» (Республика Татарстан), объединивший в этом году 303 человека. На территории Чувашской Республики уже не первый год реализуется окружного сельскохозяйственный трудовой проект «ЧУВА». Впервые в этом году был реализован межрегиональный производственный трудовой проект «Горьковский автозавод» в Нижегородской области, собравший на территории завода 50 человек.

«Подводя итоги 2026 года, могу сказать, что мы планомерно наращиваем наши показатели и по численности, и по качеству подготовки кадров, организации трудовых проектов на территории наших регионов, организации мероприятий и социально значимых событий. Именно благодаря упорному труду каждого участника движения мы носим звание лучшего округа страны. Уверен, что 2027 год станет не менее ярким для нашего движения. Выражаю благодарность главным организаторам слета, а именно студенческим отрядам Самарской области, за огромный вклад и работу как на протяжении года, так и в организации самого яркого события в жизни студенческих отрядов ПФО», - поделился руководитель (командир) штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа Алексей Нагин.

В рамках окружного слета был проведен конкурс профессионального мастерства среди участников студенческих отрядов педагогического направления. По итогам конкурса победителями стали: 1 место - Студенческий педагогический отряд (СПО) «Cпарта» (Самарская область), 2 место - СПО «Хохлома» (Ульяновская область) и 3 место - СПО «Т.Е.А.М» (Пермский край).

Уже в третий раз на территории округа зазвучал фестиваль смеха «Целина смеха», закрепившись в сетке постоянных событий слетов студенческих отрядов Приволжья.

Ключевым событием мероприятия стала передача эстафеты будущим организаторам. В следующем году встречать Приволжье будут студенческие отряды Пензенской области.

Организаторами слета 2026 года стали студенческие отряды Самарской области, которые являются одними из самых масштабных молодежных движений региона, объединяющим тысячи юношей и девушек, готовых трудиться в свободное от учебы время на благо страны и родного края. История движения на Куйбышевской земле началась в 1956 году с легендарного отряда «Жигули». Ключевым принципом работы Российских Студенческих Отрядов (РСО) остается преемственность поколений: ветераны движения и нынешние бойцы составляют единое целое, передавая опыт и традиции, заложенные еще в советское время. Развитию движения студенческих отрядов региона уделяет внимание губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подчеркивая их вклад в обеспечение трудовой занятости студентов, патриотическое воспитание, развитие творческого потенциала молодёжи и поддержку защитников Отечества.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В студенческих отрядах ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.

Фото: Российские студенческие отряды