СамГМУ и «Интерактивная анатомия Пирогов» разработали новый раздел «Ботаника» для цифровой образовательной экосистемы

Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России и проекта «Интерактивная анатомия Пирогов» разработали раздел «Ботаника» для образовательной экосистемы «Биохаб», предназначенной для изучения биологии. Раздел «Ботаника» объединяет цифровые микропрепараты растений и гербарные образцы в едином цифровом пространстве. Специалисты СамГМУ обеспечили научную проработку материалов.

Раздел включает 78 цифровых микропрепаратов растений, которые представляют собой не условные иллюстрации, а оцифрованные фотографии реальных объектов, полученные с помощью микроскопии, а также 78 гербарных образцов, систематизированных по семействам растений. Все структуры на препаратах и гербариях снабжены подписями и подробными текстовыми описаниями.

Раздел «Ботаника» расширяет возможности экосистемы «Биохаб», предназначенной для изучения биологии в 5-9 классах, углубленных занятий и внеурочной работы. Цифровые микропрепараты и гербарные образцы можно использовать для объяснения нового материала, сравнительного изучения строения растений, выполнения практических заданий и проверки знаний. Материалы дополняют работу с микроскопом и натуральными объектами и помогают организовать наглядную демонстрацию для всего класса.

Работа над разделом объединила компетенции команды «Интерактивной анатомии Пирогов» в развитии цифрового образовательного продукта и научную экспертизу СамГМУ. Специалисты кафедры общей и молекулярной биологии университета совместно с сотрудниками Учебно-исследовательской лаборатории (УИЛ) молекулярной биологии провели научно-исследовательскую работу по подготовке материалов. В формировании гербарного фонда участвовали сотрудники кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии СамГМУ. Команда «Интерактивной анатомии Пирогов» обеспечила концептуальную и цифровую проработку нового направления, а также его интеграцию в экосистему «Биохаб».

«Кафедра общей и молекулярной биологии располагает современной научно-образовательной базой: банком из более чем 7000 микропрепаратов с QR-кодировкой, системой визуализации изображений с микроскопов на больших экранах и собственной лабораторией молекулярной биологии. Именно эта база позволила создать качественный цифровой контент для раздела “Ботаника”» - отметила проректор по образовательной деятельности СамГМУ, заведующая кафедрой общей и молекулярной биологии Юлия Мякишева.

Как пояснила ведущий специалист УИЛ молекулярной биологии СамГМУ Яна Богданова, с помощью раздела «Ботаника» обучающиеся могут рассматривать цифровые микропрепараты в высоком разрешении, анализировать строение разных видов растений на основе гербарных образцов, проверять и закреплять свои знания по морфологии и анатомии растений.

«Этот проект — пример успешного сотрудничества науки, образования и ИТ-сектора, которое делает качественные биологические данные доступными в цифровом формате», — подчеркнула заведующая УИЛ молекулярной биологии СамГМУ Юлия Халитова.

СамГМУ является одним из признанных лидеров по разработке и внедрению современных образовательных программных комплексов и ПО с использованием технологий 3D-моделирования и технологий виртуальной реальности. Самый известный продукт - 3D-атлас «Пирогов» - совместная разработка СамГМУ и ООО «Цифровая морфология», который используется уже более чем в 400 учреждениях по всей России и в 19 странах мира. В СамГМУ также разработан уникальный 3D-атлас эукариотической клетки — первая образовательная платформа, которая объединяет фотореалистичную 3D-модель эукариотической клетки с пошагово управляемыми анимациями молекулярно-генетических процессов. Разработана линейка цифровых трехмерных атласов для оснащения агротехнологических классов. В кооперации с Самарским государственным аграрным университетом созданы интерактивные трехмерные атласы «Курица домашняя», «Корова», «Кошка», «Свинья» и «Лягушка».

Фото: пресс-служба СамГМУ