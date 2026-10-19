В Клиниках СамГМУ впервые в регионе выполнили робот-ассистированное эндопротезирование коленного сустава

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России впервые в Самарской области выполнили эндопротезирование коленного сустава с использованием роботической системы. Оборудование проходит апробацию в Клиниках СамГМУ. Технология позволяет планировать и проводить оперативное вмешательство с учетом индивидуальной анатомии пациента и точно выполнять костные резекции.

Как пояснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 Клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев, после госпитализации пациенту выполняют компьютерную томографию (КТ) нижней конечности. По ее данным формируется трехмерная модель костей для планирования операции.

«В специальной программе мы определяем размеры и положение компонентов эндопротеза, уровни и углы костных резекций. Затем оцениваем, насколько выбранный вариант соответствует анатомии пациента. При необходимости уточняем план во время операции и можем менять его во время выполнения хирургического вмешательства. При этом доступ к суставу, работу с мягкими тканями, установку эндопротеза и ушивание раны выполняет хирург», – говорит Дмитрий Кудашев.

Роботическая система оснащена навигационным комплексом и манипулятором с фрезой, пояснил заведующий операционным отделением № 1 Клиник СамГМУ Сергей Зуев-Ратников.

«Робот выполняет резекции бедренной и большеберцовой костей с помощью фрезы, формируя поверхности для установки компонентов эндопротеза, – говорит Сергей Зуев-Ратников. – Робот помогает хирургу, выполняя часть его работы: точно обрабатывает кость по заданным параметрам. При этом именно хирург планирует операцию и определяет, как будет работать система».

Первую операцию выполнили пациенту с артрозом IV стадии и выраженной деформацией коленного сустава.