В Самаре прошли методические совещания с участием педагогов из Сухуми

В Самаре прошли методические совещания по 8 направлениям образования. В очном формате участвовали более 500 педагогов, а к обсуждениям по видеосвязи присоединились коллеги из Сухума.

Учителя обсудили обновление учебных программ, подготовку к государственной итоговой аттестации, применение искусственного интеллекта и современных инструментов для повышения интереса школьников к учебе. Отдельное внимание уделили дополнительному образованию и работе классных руководителей.

«Образование — это тот мост, который помогает сохранять общее культурное и гуманитарное пространство», — отметила руководитель Департамента образования Самары Ирина Коковина.

Сотрудничество между городами развивается в рамках соглашения, подписанного Самарой и Сухумом в июле 2025 года.