В Новокуйбышевске в собственность города возвращена квартира, незаконно приватизированная бывшим чиновником

Прокуратура города Новокуйбышевска провела проверку соблюдения жилищного законодательства.

Установлено, что бывший муниципальный служащий получил квартиру по договору социального найма и приватизировал ее, не имея на это законных оснований: нуждающимся и малоимущим он в установленном порядке не признавался.

Кроме того, он был принят на должность на основании поддельного диплома. В октябре 2025 года бывший чиновник осужден по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа) с назначением наказания в виде 5 месяцев ограничения свободы.

Прокуратура города направила в суд исковое заявление о признании приватизации незаконной и возврате квартиры в собственность муниципалитета.

Исковые требования прокурора удовлетворены.

После вступления судебного постановления в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.