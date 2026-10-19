Россияне назвали главные препятствия для регулярных занятий спортом

Интерес к спорту у россиян значительно выше, чем уровень регулярной физической активности. Главным препятствием для регулярных занятий спортом они назвали нехватку времени. Об этом говорится в совместном исследовании центра ICMR (ООО «ГФК-Русь») и аналитической платформы V-PROJECT (есть у РБК).

Согласно результатам опроса, 71,5% респондентов хотя бы иногда следят за спортивными событиями, однако регулярно занимаются спортом только 30%. Еще 32,5% тренируются реже двух-трех раз в неделю, а 37,5% не занимаются вовсе.

На нехватку времени сослались 43% опрошенных, на высокую стоимость занятий — 28%, на недостаток мотивации — 25%. Еще 13% респондентов назвали препятствием отсутствие доступной спортивной инфраструктуры.

Исследование проводилось с 12 по 15 октября 2026 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 722 респондента из разных регионов России, из них 46,5% мужчин и 53,5% женщин.

Люди готовы заниматься спортом чаще, если он станет доступнее. Главными факторами, которые могли бы способствовать занятиям спортом, участники исследования назвали доступность спортивных объектов (38%) и снижение стоимости занятий (36%). При этом 54% предпочитают заниматься самостоятельно дома или на улице.

Опрос также выявил различия в спортивной активности мужчин и женщин. Среди мужчин регулярно занимаются спортом 34%, среди женщин — 14,5%. Не занимаются спортом вовсе 21% мужчин и 43% женщин.