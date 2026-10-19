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В России больше всего DDoS-атак второй год совершается по субботам

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В России больше всего DDoS-атак второй год совершается по субботам

Специалисты МегаФона проанализировали статистику DDoS-атак за девять месяцев 2026 года и два прошлых года. По их данным, мощность инцидентов продолжает увеличиваться: хотя крупные компании и госсектор остаются под прицелом, статистика показывает растущий интерес атакующих к сегменту малого и среднего предпринимательства.

«Тенденция перехода от количества к качеству сохраняется. Злоумышленники делают ставку не на масштаб, а на изощренность — активно используют комбинации разных параметров: смешивают типы трафика, варьируют уровни и временные профили атак, чтобы обойти защиту. И главным ускорителем здесь выступает ИИ: он автоматизирует разведку и поиск уязвимостей, в реальном времени адаптирует вредоносный код под реакции систем защиты и генерирует сложные, вариативные паттерны трафика. За счет этого атаки становятся мощнее», — сказала руководитель направления по развитию продуктов кибербезопасности компании Наталья Глинина.

Согласно данным, среднее количество атак за 9 месяцев снизилось на 65% год к году, при этом наибольшее сокращение зарегистрировано среди госсектора и компаний, работающих на рынке b2c — более чем в два раза в обоих сегментах. Среди b2b-компаний этот показатель составил 47%, пишет Самара-КП.

По информации мобильного оператора, другие параметры продолжают расти. Максимальная емкость атаки по объему трафика (Gbps) на 46% выше показателя 2025 года. По скорости отправки пакетов (Kpps) рост составил 67%, а пиковое значение выросло с 72210 Kpps в 2025 году до нового рекорда — 94043 Kpps. Медианные показатели также увеличились: мощность на 30%, а скорость пакетов — на 41%.

Изменился и рекорд по длительности инцидентов. Если в 2024 году самая долгая атака была девять дней, а в 2025 году — трое суток, 2026 году самая продолжительная 7 суток. При этом «рабочим» днем, когда совершается больше всего атак, второй год подряд остается суббота. В 2024 году это был понедельник.

 

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