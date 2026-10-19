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Специалисты «Россети Волга» участвуют в мониторинге электросетевых объектов Самары

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Около 300 энергетиков «Россети Волга» активно включились в работу по обследованию энергообъектов Самары. В фокусе – существенное количество трансформаторных подстанций города, а также кабельные и воздушные линии электропередачи.

Около 300 энергетиков «Россети Волга» активно включились в работу по обследованию энергообъектов Самары. В фокусе – существенное количество трансформаторных подстанций города, а также кабельные и воздушные линии электропередачи. Работа ведется в рамках реализации действующего законодательства и исполнения протокольных решений Правительства Самарской области.
 В соответствии со вступившим в законную силу судебным актом Арбитражного суда Самарской области все муниципальные электросетевые объекты Самары подлежат возврату собственнику.
 Электросетевой комплекс города – критически важная инфраструктура, от которой напрямую зависят качество жизни населения областного центра, работа предприятий, социальных учреждений и энергетическая безопасность. В соответствии с федеральным законодательством эксплуатацию и обслуживание этих сетей будет осуществлять системообразующая сетевая организация (СТСО) региона - филиал «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети».
 Для дальнейшего качественного и надежного обслуживания электросетевого оборудования Самары бригады «Россети Волга» проводят обследование электросетевого комплекса города.
 Энергетики осматривают трансформаторные подстанции с использованием средств фотофиксации и геолокации. Данные заносятся в специальный программный комплекс. Используемые технические решения позволят в дальнейшем оперативно получать точные данные по каждому энергообъекту в любой момент времени.
 Одновременно силами инженерно-технического блока осуществляется координация и контроль работы бригад, а также проверка качества, полноты и корректности характеристик по каждому обследованному объекту. Кроме того, проводится актуализация схем энергообъектов.
 Данные мониторинга позволят объективно оценить текущее состояние муниципальных энергообъектов, выявить возможные риски при прохождении предстоящего отопительного сезона и разработать комплекс мероприятий для приведения сетей в надлежащее состояние. Это значительно сократит время проведения восстановительных работ в случае возникновении технологического нарушения и позволит планировать работы по ремонту и реконструкции с учетом городского ландшафта.
 На протяжении 85 лет работы именно филиал «Самарские распределительные сети» задает ключевые стандарты в электроэнергетической отрасли региона. В ближайшее время планируется перевод значительной части персонала территориальной сетевой организации, которая ранее обслуживала городские сети, в самарский филиал «Россети Волга», без изменения зоны эксплуатационного обслуживания. В компании ждут и тех, кто тоже готов стать частью команды, которая строит будущее.
 На основании критериев, разработанных Правительством Российской Федерации, «Россети Волга» получила статус СТСО и с 2025 года является единым центром надежного электроснабжения потребителей Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областей, а также Республик Мордовия и Чувашия.

 

 

Фото:   «Самарские распределительные сети»

Теги: Самара

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