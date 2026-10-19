Награждены лучшие организаторы областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО» в Самаре

В Самаре на площадке исторического парка «Россия - моя история» прошло торжественное мероприятие, посвященное 95-летию создания исторического всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который стал основой современного комплекса ГТО.
На мероприятии были подведены итоги областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО» в 2026 году.
На территории 37 муниципалитетов Самарской области:
проведены 1646 мероприятий различного формата: от мастер-классов и зарядок с известными спортсменами до массовых фестивалей и соревнований на территории городских округов и муниципальных районов
96 500 жителей и гостей региона стали участниками мероприятий
По итогам акции определены призеры:
среди городских округов
- Тольятти
- Кинель
- Чапаевск
среди муниципальных районов
- Ставропольский район
- Нефтегорский район
- Сергиевский район
Также в рамках мероприятия знаками отличия комплекса ГТО награждены 70 жителей Самарской области, которые успешно выполнили нормативы комплекса в своих возрастных ступенях.
Награждение призеров и лучших организаторов акции «Лето в стиле ГТО» и вручение знаков отличия провели министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, заместитель председателя комитета по образованию, спорту, молодежной политике, культуре и туризму Самарской областной думы, заслуженный мастер спорта, участник СВО Рамис Терегулов и главный консультант управления общего образования министерства образования Самарской области Михаил Девятов.