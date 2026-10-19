Рапиристы России завоевали «Трофей принца Такамадо»

В Японии прошел этап Кубка мира по фехтованию на рапирах «Трофей принца Такамадо».

В командных соревнованиях победителем стала мужская сборная России, в составе которой выступили Егор Баранников, Александр Керик и спортсмены из Самарской области Антон и Кирилл Бородачевы.

По ходу турнира россияне взяли верх над сборными Китая - 45:36, США - 45:44, Гонконга - 45:38, Японии - 45:31.

В личном турнире самое высокое место среди россиян занял Кирилл Бородачев - 5-е.

- Мужская сборная России по рапире завоевала главный трофей этапа Кубка мира в Японии! В этом большая заслуга наших самарских спортсменов – братьев Антона и Кирилла Бородачёвых! Путь к победе был непростым, но наши ребята показали настоящий характер. От всей души поздравляю Антона и Кирилла, всю сборную России и их тренеров с этим выдающимся результатом! - написал в своем канале в Максе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: Федерация фехтования России