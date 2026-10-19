В Школе креативных индустрий Кинелф прошел мастер-класс от известного режиссера и сценариста Сергея Струсовского 

В рамках XXXI Международного кинофестиваля «КИНО—ДЕТЯМ» в Школе креативных индустрий городского округа Кинель прошел мастер-класс от известного режиссера и сценариста Сергея Георгиевича Струсовского под названием «Кто твой герой?».

Ребята узнали, как из обычной идеи рождаются крутые и запоминающиеся герои для анимации и видео, а также как можно переработать старые добрые сказки во что-то новое и интересное.

Вместе с мастером студийцы разложили по полочкам процесс создания характера персонажей, из чего он складывается и каким может быть. И тогда стало очевидно: одно дело — плоский шаблон, и совсем другое — живая, дышащая личность, за судьбой которой следишь, затаив дыхание.

Отдельное внимание Сергей Георгиевич уделил практике. Студийцы узнали, как создать внутренний конфликт, который движет сюжет, и какие нюансы делают героя понятным зрителю. Встреча дала ребятам ориентиры для их будущих проектов.

А по завершении мастер-класса для гостя провели экскурсию по студиям нашей ШКИ. Педагоги и воспитанники представили лучшие проекты и получили от Сергея Георгиевича профессиональную обратную связь.

Школы креативных индустрий создаются во всей стране. Школьники не только изучают теорию, но и выпускают анимационные фильмы, записывают музыку, разрабатывают приложения и компьютерные игры и многое другое.

В Самарской области ШКИ созданы в Кинеле и Тольятти. В 2027 году такая школа откроется в Детской школе искусств № 2 «Гармония» г.о. Чапаевск.

Фото: минкульт СО