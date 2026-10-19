КбшЖД приглашает отправиться в литературное путешествие на «Пушкинском экспрессе» 

Сегодня, в честь Всероссийского дня лицеиста, приглашают ценителей поэзии Александра Сергеевича Пушкина в творческое путешествие.

В 18.00 на 17А пути станции Самара состоится литературное путешествие «Пушкинский экспресс».

Мероприятие пройдет в ретросоставе «Грушинский экспресс», который на время превратится в настоящую сцену, выставку печатных изданий великого поэта и уникальную фотозону.

В программе вечера – выступления талантливых чтецов, артистов, которые подарят слушателям незабываемые моменты, исполняя бессмертные произведения великого поэта.

Гостей ждёт сказка «Золотой петушок», которую исполнят учащиеся Самарского областного училища культуры искусства, а также увлекательная литературная викторина на знание пушкинских произведений от Самарской публичной библиотеки.

Сотрудники музея-студии в костюмах героев сказочного мира: Александр Сергеевич Пушкин, Прекрасная царевна и Кот учёный познакомят гостей со старинными русскими играми: «Колечина-малечина», «Колодец» и др.

Организаторами «Пушкинского экспресса» выступают АО «Самарская ППК» и Пушкинское общество города Самары при поддержке Самарского областного училища культуры искусства, Самарского театра «Город», музея-студии «И гений Пушкина нам освещает путь», Самарского музея фарфора и Самарской публичной библиотеки, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Вход на мероприятие свободный.

Фото: пресс-служба КбшЖД